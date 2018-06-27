Sharp наделила смартфон Aquos R2 Compact двумя вырезами

Таким образом японская компания увеличила площадь экрана, сохранив кнопку. Свое дизайнерское решение разработчики показали в презентационном ролике.

При создании новинки Sharp не смогла полностью избавиться от рамки. Однако наделила Aquos R2 Compact куда большим рабочим пространством, чем было у предшественника. Первая модель обладала диагональю в 4,9 дюйма при длине 132 мм и ширине 66 мм. Его наследница на пару миллиметров уменьшила габариты, увеличив диагональ до 5,2 дюймов.

В то же время, разработчики существенно сократили ширину рамки сверху и снизу. Так у Aquos R2 Compact появились сразу два выреза под функциональные элементы: фронтальную камеру 22,6 Мп и кнопку, сканирующую отпечатки пальцев. С "бородой" смартфон смотрится несколько необычно.

Экран Aquos R2 Compact обладает Full HD+ разрешением 2280 x 1080 пикселей. Производительность обеспечивает мощная система Snapdragon 845. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной памяти - 64 ГБ. Смартфон рассчитан на работу с Android 9 Pie. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2500 мАч. Sharp планирует выпустить новую модель в 2019 году под эгидой оператора SoftBank.