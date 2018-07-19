Марк Цукерберг решил перевести сотрудников компании с iOS на Android

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг запретил ведущим менеджерам пользоваться устройствами от Apple. Теперь в компании разрешены только гаджеты на операционной системе Android, поскольку она широко распространена в мире, в отличие от iOS.

Подробностей нововведения не раскрывают, но эксперты считают, что Цукерберг пришёл к такому решению после конфликта с исполнительным директором Apple Тимом Куком, когда тот публично обвинил Facebook в слежке за своими пользователями в корыстных целях. Во время интервью изданию MSNBC Кук заявил, что не согласен с политикой сервисов, которые вторгаются в частную жизнь пользователей, и назвал «жуткими» рекламные объявление, появляющиеся на основе интересов и хобби людей. Он подчеркнул, что любой человек имеет право на приватность.

Цукерберг не остался равнодушным к словам директора Apple и в ответ ввёл запрет на использование устройств компании. Но как стало известно, не все менеджеры вняли словам главы соцсети. Проверка аккаунтов ведущих сотрудников Facebook в Twitter показала, что некоторые из них всё ещё используют смартфоны iPhone. Возможно, они используют их в свободное от работы время, что не запрещено, либо запрет Цукерберга носит рекомендательный характер.

Кроме того, стало известно, что после скандала с утечкой личных данных более 80 млн. пользователей Facebook, компания решила «очернить» своих главных конкурентов Apple и Google и заказывала о них негативные статьи.