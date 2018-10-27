Пользователи Google Pixel 3 рассказали о пропаже сообщений после обновления

Владельцы смартфонов Google Pixel 3 стали замечать пропажу сообщений в мессенджере компании после последних обновлений системы безопасности. Сообщения с жалобами стали оставлять пользователи Reddit.

Как утверждают владельцы устройств, они столкнулись с ошибкой после установки патча безопасности в ноябре. Одни пользователи заметили пропажу небольшого числа сообщений, в то время как у других из телефона исчезла многолетняя история переписок. Предположительно, проблема связана со сбоями в работе фирменного приложения от Google. Сама компания пока не даёт официальных заявлений по поводу инцидента.

Это не первые проблемы, возникшие на смартфонах Google Pixel 3. Пользователи стабильно жалуются на ошибки в аппаратном и программном обеспечениях. В октябре владелец телефона поделился в Twitter фото своего устройства, с появившейся второй «чёлкой», из-за которой становится невозможно работать на захваченной области. Поступают сообщения и о том, что модели с чёрным корпусом царапаются сразу же, после распаковки. Кроме того, к имеющимся проблемам прибавился перегрев смартфона во время зарядки.