Samsung официально показала процессор Exynos 9820 для флагмана Galaxy S10

Представитель 9 серии обладает сразу тремя типами ядер, обеспечивающих высокую эффективность работы. 14 ноября компания раскрыла и другие технические характеристики элемента, которые доселе хранились в секрете.

Exynos 9820 выполнен по 8-нанометровому техническому процессу. Процессор состоит из восьми ядер. Два Cortex-A75 обеспечивают оптимальную работу, четыре Cortex-A55 экономят энергию, а ещё два обеспечивают максимальную производительность. Как показала Samsung, новинка превосходит предшественника на 40% по мощности и на 35% по энергоэффективности.

Кроме ядер, система располагает парой графических ускорителей ARM Mali-G76 MP12, а также модулем NPU для работы искусственного интеллекта. Сетевой модем лишен поддержки 5G-сетей и работает в формате LTE. Он обеспечивает скорость загрузки до 2 Гбит и отдачу до 316 Мбит в секунду.

Разработчики официально подтвердили, что Exynos 9820 будет установлен на модель Galaxy S10. Под его руководством у флагмана будет работать фронтальная камера на 22 Мп, двойная основная на 16 и 16 Мп. Кроме того, процессор поддерживает дисплеи формата 4K UHD вплоть до 4096×2160 точек и WQUXGA до 3840×2400. Скорость кодирования видео при разрешении 4K составляет 150 к/с, а при 8K - 30 к/с.

До конца 2018 года Samsung планирует отправить новинку в серийное производство. Выход Galaxy S10 состоится уже в следующем.