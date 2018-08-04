Скрытая настройка в Android поможет увеличить автономность устройства на 30%

Раскрыт секрет повышения автономности для смарфонов с Android 9.0 Pie.

10 лет назад Google создали операционную систему Android, на базе которой сейчас работает огромное количество смартфонов по всему миру. Какие бы усилия компания не прикладывала к усовершенствованию Android, активный ритм жизни пользователей заставляет их оставаться недовольными автономной работой своих Android-смартфонов. Устройства приходится заряжать каждый день, что не для всех подходит.

Но теперь есть хорошая новость для владельцев смартфонов с OLED-экраном (подходит также и AMOLED) и Android 9.0 Pie. Скрытая настройка поможет повысить автономность сразу до 30 %. Google встроила в 9-й Android темное оформление, которое нужно активировать в соответствующих настройках. После этого нужно поставить абсолютно черные обои на рабочий стол. Преимущество OLED-экрана в этой настройке в том, что такой экран не отображает черный свет, а значит, не потратит заряд смартфона на отображение таких обоев. Поскольку дисплей известен как главный потребитель энергии устройства, такое решение значительно порадует пользователей. Большая часть интерфейса Android 9.0 Pie будет черного цвета.

Стоит помнить и про приложения. Например, YouTube рекомендуется тоже перевести на темное оформление.

Этим лайфхаком поделилась сама компания Google на своем сайте.