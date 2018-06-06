Apple продает со скидкой восстановленные колонки HomePod

Официальная стоимость устройств составляет 300 долларов. Такое предложение появилось на сайте компании 13 ноября.

Apple уже давно продает восстановленные аппараты. В ассортименте имеются отремонтированные MacBook, iPhone, iPad, iPod, брендовые телевизоры и аксессуары. Продавая товары со скидкой, компания обеспечивает владельцам полноценную гарантию и техническую поддержку.

Теперь список пополнили "умные" колонки HomePod. Скидка составляет 14%. То есть, покупатели сэкономят 50 долларов. Впрочем, акция вряд ли выдержит конкурентную борьбу в преддверии "черной пятницы", которая имеет в США массовый характер. Ведь уже сейчас американские интернет-магазины предлагают новые HomePod гораздо дешевле цены, указанной на официальном сайте. Вероятно, показатели продаж колонки обрадуют Apple лишь после осенних скидок.