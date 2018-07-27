Apple запатентует более прочные аккумуляторы

Источник обнаружил патентную заявку, поданную Apple в Европе во втором квартале и опубликованную на этой неделе. Компания патентует новые, более стойкие аккумуляторы.

Разработчики планируют создать аккумуляторы для следующего поколения продукции компании, среди которых смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры MacBook и умные часы Watch. Кроме того, в заявке изложены принципы увеличения собственной производительности, за счёт чего они становятся подходящими для аккумуляторов для автомобилей и иных сфер применения.

Основной смысл изобретения заключается в добавлении второго изолятора, который защитит устройство от короткого замыкания. Как правило, чаще всего оно возникает при ударе или падении, когда деформируется сепаратор, что разделяет корпус и активный материал.

Ранее стало известно, что на новом Apple MacBook Air появится возможность менять аккумулятор или клавиатуру, не затрагивая при этом корпус устройства. Ожидается, что подобная функция со временем появится и на других «яблочных» устройствах.