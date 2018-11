Microsoft делает крупнейшую скидку на Xbox One X

Главный конкурент Sony Playstation зазывает покупателей во время «Чёрной пятницы».

Во время всем известной «Чёрной пятницы» на консоль Xbox One X будет действовать скидка в 100$, таким образом, скидывая цену продукта до 400$. Не стоит забывать о том, что предложение ограничено и будет в силе с 18 по 26 ноября. Так нужно ли бежать покупать консоль?

Уже ни для кого не секрет, что выход Playstation 4 заметно подвинул Microsoft на рынке консолей. Но грамотный маркетинг также играет огромную роль, поэтому у купивших Xbox будут свои преимущества перед обладателями Playstation. Помимо купленной по большой скидке консоли (кстати, самая большая скидка от Microsoft за всю историю) её обладатель получит возможность доступа к уникальному сервису от Microsoft, известному как Game Pass. За ежемесячную абонплату в 10$ обладатель Xbox получит мгновенный доступ к более сотни игр, которые не придётся покупать по отдельности за превосходящие суммы. В рамках акции все купившие консоль в «Чёрную пятницу» смогут получить доступ к сервису на первый месяц всего за 1$, а ещё и скидку до 70% на некоторые отдельные игры.

Помимо всего прочего, стало известно, что Microsoft недавно приобрела студию Obsidian, известную по таким играм, как Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Knigths of the Old Republic 2, что также намекает на их скорое появление в сервисе Game Pass.