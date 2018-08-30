Valve выпустят новую версию Half-Life вместе с VR-шлемом

В сети обнародовали фотографии новой разработки от компании Valve. Ходят слухи, что к новой игре из серии Half-Life будут прилагаться VR-шлемы. Такая новость настолько поразила поклонников игры, что эксперты решили проверить подлинность этих снимков.

Эксперты сообщают, что хорошее качество приложенных фотографий являются признаком достоверной информации, однако они считают, что это тестовый образец. Огромные линзы девайса могут указывать на широкий угол обзора (около 135 градусов) и более высокое разрешение экрана. Как видно, на фотографии показаны два объектива и наушники, встроенные в устройство. Впервые информация о VR-устройстве в качестве дополнения к игре Half-Life была озвучена еще в 2016 году, а данный снимок был сделан в июне этого года. Из этого эксперты сделали вывод, что проект является актуальным и работа над ним ведется в полную силу.

В твиттере пользователи задали вопрос о происхождении фотографий официальной компании Valve. Пока что, ответа от них не поступало. По этому, трудно делать какие-то выводы. Остается ждать официального подтверждения от компании.