Новинке Xiaomi Redmi Note 7 Pro установят тройную камеру

Она получит разрешение 12+12+8 МП. Об этом сообщают источники ресурса Igeekphone.

В 2019 году Xiaomi должна выпустить смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro. В сеть утекла первая информация о его дизайне и технических характеристиках. Помимо тройной задней камеры, новинка получит фронтальную с одним датчиком на 12 МП. Судя по фотографиям, дисплей лишится рамки и широкого выреза, оставив лишь небольшую точку под объектив. Сканер отпечатком пальцев расположится по центру задней крышки - рядом в вертикальным рядом объективов.

По словам инсайдеров, разработчики установят модели процессор Qualcomm Snapdragon 710. В зависимости от версии, Redmi Note 7 Pro будет предлагать 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти или 6 и 128 ГБ соответственно. Емкость батареи пока неизвестен. Однако стеклянное покрытие корпуса намекает на поддержку беспроводной зарядки. Эксперты оценили минимальную стоимость устройства в 215 долларов.