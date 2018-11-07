Huawei зарегистрирует патент на смартфоны с отверстием в дисплее

Популярный китайский производитель смартфонов Huawei планирует запатентовать нечто новое в производстве гаджетов. Компания сделает отверстие в дисплеях своих смартфонов. Предположительно, это реализуют во флагмане Huawei P30.

Инженеры Huawei пришли к этой идее, рассматривая перспективу размещения динамиков в экранах смартфонов. При этом, Huawei могут вовсе убрать знакомое всем отверстие для фронтальной камеры в верхней части экрана. Будущие экземпляры смартфонов от Huawei могут иметь встроенную камеру под дисплеем. Также, разработчики обдумывают полный отказ от разъема для гарнитуры.

В сети это нововведение обсуждается с оглядкой на недавнее заявление от Samsung. Компания показала на конференции SDC новые варианты отверстий для экранов под названием Infinity. Ожидается три вида: O-образные, V-образные и U-образные. Подробностей и фото пока что нет, но, по предварительным данным, первой моделью с отверстием станет Samsung Galaxy S10.