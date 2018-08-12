Чехол Mophie juice pack будет заряжать Samsung Galaxy Note9

Компания официально представила технические характеристики полезного аксессуара. О них рассказывает рекламный ролик на YouTube.

Mophie выпустила в продажу новый чехол специально для Samsung Galaxy Note9. Модель juice pack получила встроенный аккумулятор на 2525 мА\ч. Небольшую емкость компенсирует гибкость и компактные размеры корпуса - 174 х 82 х 19 мм. При таких габаритах масса чехла составляет 118 граммов, что не сильно обременит владельца. Вырез на задней части разработан под Galaxy Note9 и не подойдет для других устройств.

По требованию, Juice pack будет заряжать смартфон, обеспечивая до 38 часов дополнительной работы. Чехол можно заряжать как по кабелю, так и от беспроводных станций формата Qi. По словам разработчиков, он обеспечивает дополнительную защиту от повреждений, но позволяет использовать стилус. Уровень заряда отражает ряд светодиодов. Все это обойдется желающим в 100 долларов. Расцветка Mophie предлагает только одну - черную.