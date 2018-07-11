Apple обнародовала данные о дефектах iPhone X и MacBook Pro

Так производственный брак привел к отказу сенсоров на ряде смартфонов. Об этом разработчики пишут на сайте компании.

Как обнародовали производители, у iPhone X нашли дефекты, связанные с реакцией на прикосновения. По данным Apple, причина заключается в отказе одной из элементов дисплея. В результате iPhone X не воспринимают тепло пальцев на всей площади экрана или в конкретной части. Кроме того, смартфон может самостоятельно выполнять действия, когда пользователь его не касается.

У MacBook Pro тоже имеются серьезные неполадки. Apple предупреждает, что у 13-дюймовых ноутбуков может внезапно отказать твердотельные накопители. Это грозит прекращением работы устройства и потерей сохраненных данных. Отмечается, что такому риску подвержены модели с SSD объемом 128 и 256 ГБ, выпущенные с июня 2017 по июнь 2018 года.

Apple предлагает ввести серийный номер MacBook Pro на сайте и проверить, принадлежит ли устройство к дефектной партии. Жертвам заводского брака компания собирается бесплатно заменить накопители на полностью исправные. То же касается дисплеев iPhone X.