Ноутбук Eurocom Tornado F7W с Core i9-9900K получит до 128 ГБ ОЗУ

Компания выпускает на рынок весьма производительное устройство с большим выбором модификаций. Самая дешевая обойдется пользователю в 3,5 тысячи долларов.

Ноутбук Tornado F7W получит сразу семь процессоров на выбор. Среди них выделяется новейший восьмиядерный Intel Core i9-9900K с частотой в 3,6 ГГц. Такая мощность требует очень качественного охлаждения. Eurocom оснастил устройство весьма внушительной системой, пожертвовав легкостью корпуса. Минимальный вес составляет 4,14 килограммов при габаритах 428 х 314 х 51 мм.

Модель выделяется и объемом оперативной памяти. Он поддерживает модули от 16 до 128 ГБ ОЗУ. Кроме того, у Tornado F7W предусмотрены слоты под пять накопителей: три M.2 и два под 2,5 дюймовые диски. Они позволяют увеличить встроенную память до 22 ТБ. Разработчики предлагают установить внутрь одну из шести видеокарт производства Nvidia. Поддерживаются модели от Quadro P3000 до Quadro P5200.

Вдобавок, покупатель может подобрать 17,3-дюймовый дисплей по вкусу. Среди вариантов: Full HD панель формата TN на 120 Гц и IPS на 60 Гц с разрешением 4K UHD. К вышеперечисленному можно добавить различные порты, дактилоскопический сканер и поддержку TPM 2.0. Наиболее производительная комплектация стоит около 19,5 тысяч долларов. Стоимость может вырасти ещё сильнее за счет различных программ и аксессуаров.