Google рассказали, как "ночной режим" влияет на батарею Android-устройств

Сегодня, 17:58 \\ Гаджетомания

Как оказалось, темная тема существенно снижает расход энергии. Представители компании наглядно продемонстрировали это на саммите разработчиков в Маунтин-Вью.

 Не так давно Google добавила в фирменные приложения для Android "ночной режим", который красит интерфейс в более темные цвета. Прежде всего, функция снижает нагрузку на зрение при работе условиях плохого освещения. Однако создатели системы внезапно рассказали о ещё одном преимуществе Dark Mode.

Представители компании продемонстрировали, что сильнее всего батарею устройств садит белый цвет. Они продемонстрировали, как расходуется заряд при просмотре скриншота Google Maps на смартфонах Pixel с AMOLED экраном. Оказалось, что в "ночном режиме" расход снижается на 63%. В случае с поставленным на паузу видеороликe YouTube экономия достигает 60% при максимальной яркости.

Судя по представленным материалам, "ночной режим" положительно влияет лишь на панели AMOLED, которые могут эффективнее распределять нагрузку между светодиодами. А вот жидкокристаллические LCD-экраны, как у iPhone 7, такого не умеют.

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Автор - Александр Лубяной
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