Владельцы Windows 10 Pro потеряли лицензии из-за ошибки Microsoft

Необычная проблема появилась у пользователей Windows 10 Pro. Загадочная ошибка на Сервера активации Microsoft выдают неизвестную ошибку, отменяя при этом лицензию на Windows 10 Pro. Взамен предлагается установка Windows 10 Home.

Пользователи портала Reddit первыми рассказали о проблеме. Согласно сообщению, которое выдает операционная система, лицензия разрешает использование только Windows 10 Home, потому ее нужно активировать вместо версии 10 Pro. Даже покупка официального ключа активации Windows 10 Pro не устраняет «баг». Владельцев Windows 10 Enterprise эта проблема тоже коснулась.

Microsoft уже ищут пути решения. Они подтвердили, что трудность возникла, прежде всего, в Японии, Корее, США и ряде других стран. Директор Джеф Джонс заверил, что пользователям не стоит обращать внимания на случившееся, так как в течение суток система автоматически придет в норму, дополнительных действий не требуется.

Windows 10 довольно часто преподносит пользователям сюрпризы. Получив в апреле очередной обновление, некоторые пользователи отметили невозможность назначать программы по умолчанию.