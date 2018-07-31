"Сделано в Китае": объявлены характеристики смартфона от "Яндекса"

Они пока не объявлены официальными представителями компании. Однако 9 ноября попали к Эльдару Муртазину, главному редактору портала Mobile-Review.

Аналитик опубликовал на своей странице в Twitter фотографию коробки "Яндекс.Телефона". Судя по указанным характеристикам, он получит Full HD+ экран с диагональю 5,65 дюйма и технологию бесконтактной оплаты NFC. Высокую производительность обещает восьмиядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной указан - 64 ГБ. Как указано на коробке, устройство с номером YNDX-000SB "Сделано в Китае". Но гарантированно прослужит не меньше года.

Эльдар Муртазин объявил, что информация его несколько успокоила. Аналитик намекнул на высокую цену смартфона, однако не указал конкретную цифру. По его прогнозу, заявленная "Яндексом" стоимость не найдет большого отклика среди потребителей. Как и смарт-колонка, вышедшая накануне. Ранее сотрудники компании сообщали о проблемах с наценками в розничных сетях. Якобы, продавцы недовольны 3-8% и требуют поднять цену.



