Samsung дарит россиянам бесплатную карту microSD на 512 ГБ за покупку Galaxy Note9

Такую акцию бренд запустил в России с 7 по 21 ноября. Поучаствовать можно исключительно через онлайн-магазин компании.

Samsung пытается подстегнуть россиян к покупке нового фаблета Galaxy Note9. Вместе с устройством производители выпустили на рынок уникальную карту памяти microSD на 512 ГБ. Её можно получить абсолютно бесплатно, оплатив только смартфон. Последний обойдется минимум в 70 тысяч рублей.

Стоит отметить, что благодаря акции пользователи могут сэкономить около 25 тысяч рублей. Именно такую цену предлагают за упомянутую карту памяти. microSD от Samsung превосходит конкурентов по скорости передачи данных - до 100 Мбит в секунду. Такой подарок однозначно пригодится при активном использовании гаджета.

Кроме того, она позволяет увеличить максимальный объем устройства на 512 ГБ. В случае с самой дорогой комплектацией Galaxy Note9, владелец получит 1 ТБ общей памяти. Да и сам фаблет отличается мощными характеристиками. Например, 6 ГБ ОЗУ и фирменным процессором Exynos 9810.