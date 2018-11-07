В 2019 году должны появиться смартфоны с 12 ГБ оперативной памяти

7 ноября производство таких модулей запустила компания Micron Technology. Об этом сообщает портал Gizchina.

Не так давно Nubia и Xiaomi выпустили на рынок модели смартфонов с оперативной памятью объемом в 10 ГБ. Как оказалось, этот показатель далеко не предел возможностей современных технологий. В массовую продажу поступает второе поколение модулей Low Power DDR4X, которое обеспечит 12 ГБ ОЗУ.

Micron Technology задействовала в новых комплектующих 10-нанометровый технологический процесс. По словам разработчиков, скорость передачи данных в LPDDR4x достигает 4266 Мбит в секунду. В то же время, производителям удалось на 10% снизить потребление энергии. Источники издания Gizchina утверждают, что модули на 12 ГБ должны появиться у новых моделей смартфонов, которые выйдут в 2019 году. Вероятно, они составят эффективный тандем с новыми процессорами, поддерживающими 5G-связь.