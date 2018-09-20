Sony говится к выходу консоли нового поколения

Выпуск нового VR-контроллера от Sony предвосхищает всеми ожидаемую Playstation 5

Новый контроллер для виртуальной реальности (далее – VR) может намекнуть пользователям на то, чего следует ожидать от новой

Playstation 5 и её VR-технологий. Хоть точная дата выпуска консоли нового поколения и неизвестна, Sony во всю уже занимается подготовкой к этому событию.

Как уже известно, Sony до сих пор пожинает плоды огромного успеха своей текущей продукции, а именно консоли Playstation 4. С момента появления на прилавках в 2013 году, было продано более 1 миллиона консолей за первые 24 часа в Северной Америке. И хотя консоли уже пять лет, она по прежнему является достоянием компании и продолжает радовать своих пользователей качественным контентом. В первом квартале 2018 Sony отчитались, что за всё время им удалось продать более 82 миллионов своих приставок. Это по истине ошеломительный успех, что не может не подстегнуть компанию поставить на прилавок своё новое детище как можно скорее.

Что же до нового контроллера, то был он запатентован с таким набором функций, которые уже не будут доступны для современной консоли от Sony. И, помимо всего прочего, на официальном сайте Sony недавно появилась вакансия старшего инженера-программиста, задача которого будет возглавить команду по разработке нового устройства в линейке Playstation. А на сайте Linkdln была обнаружена вакансия старщего продукт-менеджера, в чьи обязанности будет входить изучение аудитории и актуальных трендов, а также участие в различных дипломатических мероприятиях. Там же были найдены вакансии специалистов по маркетингу. По мнению нашедшего вакансию пользователя TheRaidenPT поиск последних начинается примерно за полтора года до релиза продукта у Sony.

Конечно же, нет смысла быть уверенным в таком скором выходе нового продукта от Sony, но можно точно сказать, что довольно скоро аудиторию всколыхнут новым громким анонсом.