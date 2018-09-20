Xiaomi выпустит самый дешевый ноутбук в своем ассортименте

Устройство обойдется желающим всего в 492 доллара. Об этом пишет портал Gizchina.

Компания Xiaomi в очередной раз расширяет бюджетную категорию своего ассортимента. На этот раз китайский производитель выпустит на рынок весьма доступный ноутбук. Как отмечают аналитики, он станет самым дешевым аппаратом за всю историю бренда. И при этом сможет похвастаться неплохими характеристиками.

Новинка от Xiaomi обладает экраном с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920х1080. Его толщина - 19,9 миллиметров. Производительность модели обеспечивает процессор Intel Core i3 восьмого поколения с двумя ядрами, а также 4 ГБ оперативной памяти. Встроенную представляет жесткий диск на 128 ГБ. Его можно дополнить microSD-картой объемом до 32 ГБ. Устройство охлаждается комплексом из тепловых трубок и двух кулеров. Вдобавок, разработчики установили ноутбуку модуль Ethernet с пропускной способностью в 1 гигабит, USB 3.0 и 2.0, а также разъёмы HDMI и 3,5 мм под наушники.

В настоящее время Xiaomi принимает предзаказы на ноутбук от жителей Китая со скидно до 448 долларов. Разослать первые модели по адресам она планирует с 11 ноября. Вполне возможно, что до конца года бюджетное устройство появится на международном рынке.