Началась продажа новых iPad Pro и MacBook Air от Apple

Сегодня, 13:22 \\ Гаджетомания

Компания выпустила в свет новинки iPad Pro, MacBook Air и Mac Mini.

Планшет iPad Pro стал более доработанным и усовершенствованным гаджетом, по сравнению со своим предшественником. У него новый дизайн, более тонкий корпус и отсутствует кнопка «Home». Также, он значительно дороже предыдущей модели – 66 тыс.рублей.

MacBook Air был представлен публике 30 октября. Его корпус и дисплей также изменились к лучшему: корпус стал тоньше, а расширение дисплея увеличилось до 2560х1600 пикселей. Ожидаемая цена ноутбука – 105 тыс.рублей. Персональный компьютер Mac mini оснащен увеличенной оперативной памятью 64 ГБ и двумя USB –разъемами.

Компьютер будет работать на новом процессоре Apple T2. Приобрести новинку можно будет за 70 тыс.рублей.

На российском рынке новые модели пока что не появились, однако производители обещают продажи уже в этом году. Точная дата не сообщается. Сейчас гаджеты доступны более чем в 40 странах мира. В частности, в США, Канаде, Японии, Китае, Италии, Германии, Бельгии, Англии и других.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots

Сегодня, 6 ноября компания Xiaomi разместила на своем официальном сайте пресс-релиз и информацию о беспроводных наушниках Xiaomi Mi AirDots Youth Edition. Главного конкурента Apple AirPods обещают...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

8 ноября в Лондоне Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi 8 Pro

В четверг 8 ноября пройдет пресс-конференция компании Xiaomi в честь выхода нового...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Умные часы Apple Watch первого поколения остаются лидирующей моделью на рынке

Умные часы Apple первого поколения составляют около 50% продаж всех часов компании.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ