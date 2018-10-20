Началась продажа новых iPad Pro и MacBook Air от Apple

Компания выпустила в свет новинки iPad Pro, MacBook Air и Mac Mini.

Планшет iPad Pro стал более доработанным и усовершенствованным гаджетом, по сравнению со своим предшественником. У него новый дизайн, более тонкий корпус и отсутствует кнопка «Home». Также, он значительно дороже предыдущей модели – 66 тыс.рублей.

MacBook Air был представлен публике 30 октября. Его корпус и дисплей также изменились к лучшему: корпус стал тоньше, а расширение дисплея увеличилось до 2560х1600 пикселей. Ожидаемая цена ноутбука – 105 тыс.рублей. Персональный компьютер Mac mini оснащен увеличенной оперативной памятью 64 ГБ и двумя USB –разъемами.

Компьютер будет работать на новом процессоре Apple T2. Приобрести новинку можно будет за 70 тыс.рублей.

На российском рынке новые модели пока что не появились, однако производители обещают продажи уже в этом году. Точная дата не сообщается. Сейчас гаджеты доступны более чем в 40 странах мира. В частности, в США, Канаде, Японии, Китае, Италии, Германии, Бельгии, Англии и других.