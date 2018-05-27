Samsung запускает под Калугой производство первых в мире 8К-телевизоров

Сегодня, 10:01 \\ Гаджетомания

О наилучшем качестве изображения и звука заботится искусственный интеллект. Такая информация появилась на сайте компании.

 Уже в 2018 году Samsung запускает в России производство уникальных телевизоров Q900R с QLED-экранами и разрешением 8К. Завод под Калугой будет создавать для россиян модели с диагоналями 75 и 85 дюймов. Они поступят в продажу после 20 ноября. До этого срока Samsung предлагает желающим оформить предварительный заказ. Ранее линейку начали продавать в США, Европе и родной Южной Корее.

Главной особенностью телевизоров стала первая в мире технология AI Upscaling она автоматически улучшает любое видео до 8К. Искусственный интеллект также изменяет звуки для более реалистичного звучания. Производители также позаботились о яркости телевизора. Она достигает показателя в 4000 нит. При этом технология Q HDR адаптирует цветопередачу под конкретное изображение по стандарту HDR10+.

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Автор - Александр Лубяной
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