8 ноября в Лондоне Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi 8 Pro

В четверг 8 ноября пройдет пресс-конференция компании Xiaomi в честь выхода нового смартфона Xiaomi Mi 8 Pro. Предположительно, новинка будет доступна только на британском рынке.

На 8 ноября также прогнозируют выход Xiaomi Mi Mix 3 и некоторые гаджеты для умного дома.

На этом новости для фанатов Xiaomi в Англии не заканчиваются.10 ноября там состоится открытие первого официального магазина Xiaomi.

Согласно тизеру, который Xiaomi разместила в своих социальных сетях в начале месяца, 11 ноября также выйдет новая модель смартфона. Аналитики считают, что это будет Xiaomi Redmi Note 6.

Глава компании Лэй Цзюнь в конце октября этого года поделился, что Xiaomi уже выполнила свой план продаж на 2018 год. Он отметил, что компания на этом не остановится и продолжит внедрять инновации. Согласно подсчетам аналитиков Counterpoint, Xiaomi повысила свои показатели на 25% в сравнении с 2017 годом. Более того, компания стала четвертой в мире, имея на рынке долю в 9%.