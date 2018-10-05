Представлен новый MacBook Air 2018: апгрейд или маркетинговый ход?

Впервые Apple представила свой MacBook Air в 2008 году. На тот момент это был легчайший и тончайший мире компьютер. С тех пор, кроме небольшого апгрейда процессора, больше ничего не было изменено в данной линейке ноутбуков.

И вот MacBook Air наконец-то получил полномасштабный апгрейд всех своих характеристик. Первым, что бросается в глаза, является новый дисплей Retina диагональю в 13,3 дюйма, важным атрибутом которого является практически полное отсутствие рамок. Презентуя свое новое изделие, Apple обещали на 50% лучшую передачу цветов. Был значительно увеличен и улучшен тачпад, что облегчает его использование при работе с различными медиа-файлами. Легкая и почти бесшумная клавиатура Butterfly полностью оправдывает название данной линейки ноутбуков. Корпус сделан из переработанного алюминия, который не будет по свойствам уступать своему добываемому из руды аналогу.Также важно то, что новая модель почти в полтора раза тоньше McBook Air первого поколения. Это делает модель куда менее громоздкой, чем ноутбуки других фирм-изготовителей.

Теперь о технической стороне, основываясь на данных от Geekbench. Процессор: Intel Core i5−8210Y (Amber Lake Y) — 2 ядра (4 потока) с частотой по 1.6 ГГц и с разгоном до 3.6 ГГц. Графика: Intel UHD Graphics 617, ОЗУ: от 8 до 16 ГБ, а жёсткий диск – до 1,5ТБ. Также изделие оснащено двумя портами Thunderbolt 3, что позволяет подсоединять другие устройства с помощью того же USB-C. Но всё это меркнет по сравнению с одним из главных достоинств техники Apple – очень мощной батареей. Производитель, ссылаясь на опробовавших изделие в раннем доступе стримеров с ресурса CNBC, заявляет о способности работать до 14 часов без подзарядки.

Стоить такое удовольствие будет 1199 долларов США. До сих пор не утихает шумиха вокруг резкого поднятия цен на продукцию Apple. Такой шаг вполне объясним банальным стремлением самих же производителей иметь выгоду с продажи своей продукции, поскольку до 2015 года подержанные изделия Apple можно было выгодно перепродавать на вторичном рынке, что явно не осталось замеченным детищем Стива Джобса.

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что ноутбуки линейки MacBook Air делаются не для хардкорных геймеров, злостных хакеров и им подобных категорий пользователей. Отличительной особенностью ноутбуков от Apple является дотошность производителя в стремлении сделать использование их продукции максимально комфортным во всех аспектах. И MacBook Air 2018 является прекрасным тому примером.