Представлен широкой публике Samsung Galaxy F

Буквально намедни отгремела конференция разработчиков Samsung, где народ подразнили новым гибридом телефона и планшета, а именно складным смартфоном Galaxy F. Но часть оваций успело отхватить детище The Royole.





Возможность создать смартфон размером с планшет, который можно было бы сложить и легко поместить в карман, обсуждалась уже около десяти лет. И поэтому анонс нового продукта от корейского гиганта произвёл настоящий фурор, а также стал для компании отличной возможностью вернуть себе кредит доверия после не слишком удачной продажи телефонов серии Galaxy S. Этот момент также может подстегнуть всех потенциальных конкурентов. Такие известные производители как Huawei, Xiaomi, Lenovo и LG наверняка попытаются выйти на рынок в попытке заткнуть за пояс популярный корейский бренд. И стоит отметить, что китайцы из The Royole очень дерзко себя проявили, выставив на всеобщее обозрение уже рабочий прототип своего гибкого смартфона FlexPai.

Поэтому, за неимением других альтернатив, было бы логично сравнить потенциального флагмана с его первым конкурентом. На данный момент известны следующие характеристики: Диагональ экрана Galaxy F составит 7,3 дюйма, в то время как у FlexPai 7,8. Galaxy F будет оснащён процессором Snapdragon 8510 (официально ещё не был представлен), у FlexPai же стоит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon на 2.8ггц. Китайский продукт в потенциале заметно проигрывает корейскому в оперативной и памяти на жёстком диске, которая составляет у Flexpai 6ГБ (с возможностью расширения до 8) и 128ГБ на жёстком диске против заявленных 8-10ГБ оперативной и 512ГБ на жёстком диске у Galaxy F соответственно. Также заявленная мощность батареи у Galaxy F даст ему значительное преимущество над китайским конкурентом - 6000 мАч против 3800 мАч. Из этого всего можно сделать вывод, что хоть продукт Samsung и будет превосходить конкурента от The Royole во многом, у китайцев есть все шансы успешно попасть на волну нового тренда, так как их амбициозное заявление начать массово выпускать FlexPai до конца этого года было уже подкреплено показом рабочего прототипа, который, помимо всего прочего, и будет стоить очевидно дешевле. В это же время Samsung только подразнили поклонников своей продукции новым гаджетом, массовый выпуск которого намечен уже 2019 год.