Новая консоль Sony PlayStaion 4 Pro получит 2 ТБ памяти

Продажи устройства начнутся в конце ноября. Об этом рассказали представители компании.

В настоящее время Sony выпускает линейку PlayStaion 4 с максимальным объемом памяти в 1 ТБ. Таким жестким диском обладают версии Slim и PS4 Pro. Правда, к моменту выпуска юбилейных 500 миллионов игровых консолей разработчики продали ограниченную серию моделей с HDD-накопителем на 2 ТБ.

Видимо, такая особенность пришлась по вкусу широкой аудитории. Потому как Sony анонсировала выход новой PlayStaion 4 Pro, обладающих вдвое большим объемом памяти. На родине, в Японии, пользователи смогут купить консоль с 21 ноября. Жителям других регионов придется немного подождать. Стоимость новинки составляет примерно 400 долларов. Скорее всего, на зарубежном рынке ценник окажется несколько выше японского.