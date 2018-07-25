CHUWI выпускает "безрамочный" ноутбук LapBook Pro

Дисплей устройства занимает 90% поверхности. О новинке пишет портал GizChina.

Разработчики ноутбуков берут пример с коллег из отдела смартфонов и стремятся убрать рамку вокруг экрана. Это позволит не только увеличить полезную площадь, но и облегчить общий вес аппарата. Этим Huawei пошли при создании ультрабука Matebook X Pro, боковые грани которого отнимали у дисплея всего 4,4 миллиметра.

В этом конкуренту не слишком уступит новая модель LapBook Pro от китайского производителя CHUWI. Его также можно считать "безрамочным" с 6 миллиметрами по бокам. При этом диагональ экрана составляет 14,1 дюйма, а разрешение - 1920 х 1080 пикселей. Ещё одной особенностью станет широкий тачпад с поддержкой разных жестов. Клавиатура же обладает подсветкой.

Другие технические характеристики также могут приглянуться покупателям. Например, четырехъядерный процессор Intel Celeron N4100 с тактовой частотой в 2,4 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. С завода LapBook Pro будут идти с флэш-накопителем на 64 ГБ. Однако пользователи смогут добавить объема памяти, поместив жесткий диск в слот M.2. За автономность отвечает аккумулятор на 4900 мА\ч. Работать все это будет с Windows 10. Другие подробности пока неизвестны.