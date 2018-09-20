Экран "лучшего" смартфона Huawei Mate 20 Pro зеленеет из-за брака

Изогнутые края, которые так хвалили разработчики, доставляют неудобства массе пользователей. Об этом пишет GizmoChina.

Владельцы жалуются, что OLED-экран Mate 20 Pro со временем приобретает нездоровый оттенок. Он зеленеет или желтеет на боковых кромках. А ведь Huawei позиционирует свой смартфон, как обладетеля лучшего в индустрии гибкого дисплея. По мнению пользователе тематических форумов, брак заключается в клее, которым экраны крепят к корпусу. Они озаглавили проблему #gluegate.

Кроме того, владельцы Mate 20 Pro заметили ещё один фактор. Согласно наблюдениям, цвет меняют экраны производства LG Display. За продукцией компании BOE такого брака обнаружить не удалось.

Представитель компании уже прокомментировал недостаток устройства и посоветовал разбираться с ним через сервисные центры. Однако позже пресс-служба отказалась признавать пост менеджера по связям с общественностью официальной позицией Huawei. Таковую руководство пока не выразило.

Напомним, что несколько дней назад серию Mate 20 признали самой мощной по версии бенчмарка AnTuTu. Модель Mate 20 Pro заняла второе место рейтинга, в который вошли 15 смартфонов октября.