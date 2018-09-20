Lenovo представила беспроводные наушники Air Wireless Bluetooth за 2900 рублей

Устройство может похвастаться графеновой антеной, а также искусственным интеллектом. 1 ноября новинку показали на конференции компании.

С беспроводными наушниками на мировом рынке дебютировал бренд Apple. Особенности модели AirPods переняли Huawei FreeBuds и Sennheiser Momentum True Wireless. Lenovo ненадолго опоздала и представила собственный вариант - Air Wireless Bluetooth. Их анонсировали вскоре после ещё одного обновления - слайдера Z5 Pro.

По словам разработчиков, антена из графена обеспечивает исключительное качество приема сигналов. Внутри расположен процессор BES IZ 2000, который позволяет алгоритмам ИИ оптимизировать работу наушников, достигая максимальной автономности. С аккумулятором на 400 мА\ч они могут работать без подзарядки до 10 часов. В режиме разговора одного заряда хватит на 3 часа. Кроме того, Air Wireless Bluetooth не боятся воды благодаря защите по стандарту IPX5.

В Китае беспроводные наушники Lenovo начнут продавать с 8 ноября. В пересчете на рубли, их цена составляет 2900. Компания уже принимает предварительные заказы на своем сайте.