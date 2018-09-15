Geekbench признала процессор Apple A12X самым мощным во всем мире

С ним планшет iPad Pro должен стать лидером по производительности. Результаты тестов появились на сайте бенчмарка 31 октября.

A12X является модернизированной версией однокристальной системы A12. Apple установила их в новые модели iPhone, вышедшие этой осенью: XR, XS и XS Max. Именно последний не так давно признали самым мощным смартфоном.

Процессор A12X подтвердил лидерство продукции Apple во всем мире. Geekbench поставила ему 5020 баллов за работу одного ядра. Все восемь сумели набрать 18217 баллов. Таковы максимальные показатели устройства, которое проходит на бенчмарке под названием iPad 8,8.

Стоит отметить, что на сайте размещены ещё одна версия iPad, которая отличается меньшим количеством ОЗУ: 4 ГБ против 6 ГБ. Вероятно, новые iPad Pro традиционно получат несколько версий. Как и обещали Apple, они будут работать на iOS 12.1