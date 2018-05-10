Lenovo показала смартфон Z5 Pro с двойной камерой на 24 + 16 МП

Официальный анонс нового устройства должен состояться 1 ноября. Однако ещё загодя производитель опубликовал в Интернете свежие фотографии.

Одной из особенностей Lenovo Z5 Pro стала конструкция слайдера, позволившая убрать с дисплея двойную фронтальную камеру- объективы выдвигаются для съемки. Похожую концепцию Xiaomi показала на своих смартфонах Mi Mix 3. Однако руководство Lenovo пообещало сделать слайдер намного лучше, чем у конкурентов. Пока о качестве сложно судить по снимкам, однако выглядят они многообещающе.

Не менее полезной для пользователей станет задняя камера Z5 Pro. Как показали разработчики на тизере, они получат датчики на 24 + 16 МП. Кроме того, основная камера получит особый ночной режим фотографии AI Super Night и функцию "умной" съемки AI Video.

Одним из снимков Lenovo подтвердили, что новинка будет работать на операционной системе Android с оболочкой ZUI 10. Ранее стало известно, что под крышкой Z5 Pro разместили процессор Qualcomm Snapdragon 630, а также модули на 6 или 8 ГБ ОЗУ. Экран обладает разрешением 2880 х 1440 и диагональю в 6,5 дюйма.