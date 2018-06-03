Смарт-часы Apple Watch ломаются после установки обновления

С новой прошивкой WatchOS 5.1 многие устройства попросту выходят их строя. Об этом владельцы сообщают на страницах ресурса Reddit и соцсети Twitter.

По словам пользователей, после установки обновления Apple Watch по неизвестной причине ломаются и демонстрируют лишь яблочный логотип производителя. Перезагрузка смарт-часов и попытки переподключения к iPhone ситуацию не спасают. Пока представители Apple не прокомментировали жалобы, а обновление стабильно распространяется в открытом доступе с 30 октября.

Версия WatchOS 5.1 приносит Apple Watch ряд новых фукнций. Среди них выделяется организация групповых чатов в сервисе Group FaceTime и 70 новых эмодзи. Кроме того, прошивка обеспечивает работу датчика ЭКГ для последней модели Series 4. Пока она доступна лишь для США. Однако эксперты нашли способ обойти это ограничение - достаточно выбрать эту страну в настройках Apple Watch и iPhone. Если обновление не "убьет" работу смарт-часов, функция должна активироваться в любом регионе.