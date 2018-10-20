Пользователи Apple Watch Series 4 смогут узнать ЭКГ, находясь в любой точке мира

Новые смарт-часы Apple Watch смогут измерять ЭКГ. Раньше было известно, что такая функция будет доступна только у жителей США, однако эту информацию опровергли. Это значит, что такой опцией может пользоваться любой человек в любой стране.

Такой девайс был обнародован на ежегодной осенней презентации Apple в начале осени. Новая модель Apple Watch Series 4 имеет почти безрамочный экран. Часы являются обладателем мощного процессора S4 с возможностью работать до 6 часов без дополнительной подзарядки.

Основным уклоном оказались функции, направленные на здоровье человека. Часы способны распознавать движения, а также могут вызвать помощь, если носитель не двигается больше одной минуты. Такой гаджет может определить симптомы заболеваний, а также снимать ЭКГ.

Ранее было известно, чтобы снять электрокардиограмму, нужно быть жителем Соединенных Штатов Америки. Однако эту систему можно обойти, поставив свое местоположение вместо текущего на Америку. Таким образом пользователь сможет получать необходимые данные по этой функции.