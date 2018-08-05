Вместе с новым iPad Pro: Apple сегодня выпустит iOS 12.1

В "яблочной" корпорации готовят публикацию усовершенствованного программного обеспечения.

Сообщается, что сегодня Apple выпустит новую iOS 12.1 одновременно с долгожданным планшетом iPad Pro и стилусом Apple Pencil 2. Среди обновлений имеется то, что разработчики вернут групповое общение в приложении FaceTime в чате может находиться до 32 человек.

Расширение функционала появилось ещё в предыдущей версии, однако позже в Apple её ликвидировали, пообещав вернуть позже. Также появится более расширенный ассортимент эмодзи выйдет более 70 новых символов. Что касается ценителей портретных фотографий, то они обрадуются новой функции Depth Control, с помощью которой возможно отредактировать уровень размытия на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в реальном времени.

Также в ряде поддерживаемых стран с сегодняшнего дня заработает встроенная SIM-карта в смартфонах, выпущенных в этом году.