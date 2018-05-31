Huawei заявила о том, что является лучшим производителем смартфонов во всем мире

Компания Huawei стала лучшим разработчиком смартфонов в мире. Об этом заявил исполнительный директор Юй Чэндун на пресс-конференции в Китае.

По данным, телефон Huawei является самым продаваемым устройством в пределах Российской Федерации. Они сумели обойти таких гигантов техники, как Apple, Samsung и Xiaomi. 28 октября поступило заявление о том, что китайская компания Huawei теперь является лучшей корпорацией в мире.

Директор китайской компании Юй Чэндун рассказал, что на конец 2018 года этот телефон стал лучшим в мире. В доказательство он привел модель Huawei Mate 20 Pro, которая по своей технологии превосходит смартфоны Samsung Galaxy Note 9 и Apple iPhone Xs Max, только не в цене. Он убеждает, что если сейчас эта разница еще не ощутима, то в скором времени это всё изменится.

Сообщается, что компания Huawei намеревается обойти на международном рынке Samsung в эпоху сотовой связи 5G. Более того, они хотят занять лидирующую позицию на фоне всех остальных смартфонов. Ради этой цели разработчики будут внедрять в мобильные смартфоны новейшие технологии и решения, направленные в сторону улучшения пользовательского опыта.

На данный момент в состав компании входят около 18 000 сотрудников. Такое количество связано с тем, что Huawei разрабатывает гаджеты задолго до того, как они создали свой первый смартфон. Теперь они хотят подключить весь персонал для полноценного апгрейда мобильных устройств. Однако руководители корпорации уже уверены в том, что нынешние модели уже сейчас стали самыми успешными среди остальных брендов во всем мире.