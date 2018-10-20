Google и Samsung cоздают особую версию Android под Galaxy X

Обычная операционная система складным смартфонам не подходит. Об этом из собственных источников узнало издание Bloomberg.

По непроверенным данным, существующие прототипы Galaxy X не поддерживают Android. Для конструкции нужно разработать особую версию со специфическим интерфейсом, способным удобно работать на обеих половинах дисплея. Именно над этим проектом сейчас трудятся инженеры Google и Samsung.

Bloomberg отмечает, что южнокорейский производитель создал две версии Galaxy X с незначительным отличием. Одна из них предназначена для вертикального использования, как смартфон, а другая - горизонтально, по концепции планшета. Вполне возможно, что разработчики Samsung утвердят и выпустят на рынок сразу обе. Как утверждает гендиректор Samsung Mobile Донг-Чжин Кох, смартфон почти завершен и нуждается лишь в доработке ПО.