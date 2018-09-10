Систему MediaTek Helio P70 впервые используют в смартфонах Realme

Сегодня, 19:02 \\ Гаджетомания

Новое устройство появится на рынке под конец 2018 года. Об этом пишет издание Gizmochina.

 Совсем недавно MediaTek объявила о выходе новой среднебюджетной системы Helio P70. Процессор обладает четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 на 2,1 ГГц. Их дополняют столько же ядер по 2 ГГц. Кроме того, система включает отдельный блок, предназначенный для работы искусственного интеллекта. А за графическую составляющую отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Теперь о практическом воплощении Helio P70 заявили представители китайской компании Oppo. Процессор впервые установят в новые смартфоны под брендом Realme. Видимо, разработчики сохраняют верность MediaTek. Ведь первый аппарат Realme 1 использовал Helio P60. Аналитики ожидают, что новая модель сохранит невысокую цену и получит немалую популярность среди пользователей. Его технические характеристики пока остаются тайной.

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Автор - Александр Лубяной
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