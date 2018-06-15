Apple устранила уязвимость для взлома iPhone через USB-порт

Сегодня, 17:37 \\ Гаджетомания

Теперь полиция не сможет разблокировать устройства при помощи дешифровщика GrayKey. Об этом пишет Forbes со слов инсайдеров.

 В начале года компнаия Grayshift разработала специальный прибор, который позволял взламывать пароли iPhone на iOS 11. Достаточно подключить два смартфона к Lightning-корректорам GrayKey. Благодаря уязвимости, аппарат загружает в систему iPhone программу, подбирающую коды доступа. На 4-значный пароль обновленный GrayKey тратит всего 6,5 минут. Возможностями устройства пользовались полицейские, когда требовалось получить данные с iPhone преступников.

По данным Forbes, в новой iOS 12 Apple устранила недостатки и закрыла GrayKey доступ к системе. Теперь даже модель за 30 тысяч долларов не сможет взломать пароль. Разработчики хранят новую технологию безопасности в секрете. Однако глава компании ElcomSoft Владимир Каталов подтверждает эффективность метода. Компания производит программное обеспечение для восстановления операционной системы и паролей, что делает его компетентным источником.

Ранее Apple пыталась уберечь iOS 11 от взлома при помощи режима USB Restricted Mode. Он должен был обрывать связь через порт Lightning, если iPhone не разблокируют дольше часа. Однако режим оказался беспомощен перед GrayKey.

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Автор - Александр Лубяной
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