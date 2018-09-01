Xiaomi показала механическую подставку для работы с ПК в полный рост

Leband Electric Standing Desk позволяет настраивать максимально комфортную высоту компьютера или ноутбука. Новый стартап появился на краудфаундинговой платформе Youpin.

В современном мире сидячая работа является проблемой для здоровья, сравнимой с курением. При длительной работе за ПК портится осанка и могут появиться серьезные болезни. У офисных сотрудников далеко не всегда есть возможность подняться на ноги и хоть немного постоять в полный рост. Этим озаботился бренд Mijia, которые принадлежит Xiaomi.

Компания показала необычное механическое устройство в виде подставки. На неё можно поставить компьютер весом до 15 килограмм. Специальный механизм мощностью 42 Вт позволяет легко поднимать и опускать конструкцию, фиксируя на любом удобном уровне, нажатием соответствующих кнопок. В опущенном состоянии высота подставки составляет 7,2 сантиметра. При надобности, она увеличивается до 40 сантиметров за счет складных ножек. Предварительная цена Leband Electric Standing Desk - 129 долларов.