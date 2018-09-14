Продажи бюджетного iPhone XR запустили в России

С 26 октября новую модель от Apple можно приобрести через официальный сайт компании или у розничных дистрибьюторов. Продавцы рассказали СМИ о предварительном спросе на смартфон среди россиян.

В конце сентября на рынок России вышли iPhone XS и iPhone XS Max. На этот раз Apple учли потребности малоимущих категорий населения и выпустили ещё и бюджетное устройство. От старших моделей iPhone XR отличается более дешевым LCD дисплеем (вместо OLED) и отсутствием второго объектива для основной камеры. Благодаря этим упрощениям официальная цена составит 65-78 тысяч рублей, учитывая объем встроенной памяти. Apple предлагает пользователям богатую гамму цветов: черный, белый, желтый, синий, красный и корраловый.

Ещё до начала продаж представители "М.Видео - Эльдорадо" заметили "уверенный" рост предзаказов. Больше всего заявок оформили на версию со 128 ГБ в черной расцветке. В сетях "Связной" и "Евросеть" чаще предзаказывали красные и корраловые iPhone XR. Однако большинство желающих, по мнению пресс-службы re:Store, ждали возможности осмотреть смартфон вживую. По данным ТАСС, спрос на новинку не уступил iPhone XS и iPhone XS Max и даже превзошел по интересу у мобильных операторов.