Первую партию Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за 60 секунд после старта предзаказов

Недавно выпустили первую партию нового телефона Xiaomi Mi Mix 3. Все смартфоны, выпущенные по предварительному заказу через интернет-магазин, были распроданы за одну минуту с момента начала продажи.

Недавно компания Xiaomi показала свою новую модель телефона Mi Mix 3. Пресс-конференция проходила в Запретном городе Пекина. После окончания пресс-конференции, на официальном сайте стартовал прием предзаказов на смартфон. Количество устройств в партии не указывается, однако факт остается фактом — все телефоны были выкуплены за 60 секунд. Официальный старт продаж в магазинах произойдет 1 ноября 2018 года. На ценнике будут изображены цифры между 475 и 575 долларами. В последних числах месяца компания выпустит специальное издание, которое будет стоить 720 долларов.

Как отмечается, камера модели телефона Xiaomi Mi Mix 3 имеет в своем активе 103 балла в специальном тестировании DxOMark. Это позволило занять лидерскую позицию в списке устройств китайского завода. Примечательно, что камера, тем самым, оказалась лучше, чем новейшая камера от Samsung Galaxy Note 9. Также результат превзошел камеру от HTC U12+. Эксперт в области IT Илья Ильин высказал свое мнение, что покупка гаджета Xiaomi Mi Mix 3 не является целесообразной, потому что цена на нее слишком высокая, а таких аналогов, как эта модель, было создано в достаточном количестве и с меньшей ценой. Тем не менее, люди все еще бегут в магазин, чтобы успеть приобрести данный товар.