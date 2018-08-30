Leica выпустила дальномерный фотоаппарат M10-D без дисплея

Сегодня, 11:29 \\ Гаджетомания

Цифровая камера за 8 тысяч долларов не позволит оценить сделанные снимки до подключения к другому гаджету. По словам разработчиков, это вернет хардкорных фотографов к временам аналоговой съемки.

 Немецкая компания Leica выпустила весьма необычный по нынешним временам фотоаппарат. Все давно привыкли к дисплею в задней части камеры, который позволяет выбирать режимы, предварительно анализировать будущее изображении, а затем просматривать, редактировать и удалять уже готовые фото. Вместо этого модель M10-D предлагает аналоговые элементы управления - вращающиеся колесики, как в пленочных фотоаппаратах. Они позволяют выбрать параметры ISO, выдержки и диафрагмы. А рычаг имитирует перемотку пленки. А также "глазок" для осмотра экспозиции. Внешний вид также ностальгический - металлический корпус отделан кожей и латунью.

Впрочем, разработчики сохранили связь с современными технологиями через модуль Wi-Fi и фирменное приложение FOTOS для iOS и Android. Его можно запустит на мобильном устройстве, чтобы выставить режим, посмотреть через объектив в реальном времени и просмотреть готовые снимки. Кроме того, FOTOS предлагает спустить затвор на расстоянии.

 В то же время Leica предлагает дальномерный объектив и полнокадровый КМОП-сенсор с разрешением в 24 МП. А снимки обрабатывает специальный процессор Maestro II. Уже готовые сохраняются в форматах DNG и JPEG во встроенной памяти объемом в 2 ГБ. Её можно дополнить SD-картой.

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Автор - Александр Лубяной
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