HP выпускает USB-мышку со сканером отпечатка пальца за 50 долларов

Сегодня, 03:30 \\ Гаджетомания

Устройство обеспечит компьютеру удобную защиту от несанкционированного проникновения. Как пишут разработчики, она позволит отказаться от постоянного ввода пароля.

 USB Fingerprint Mouse обладает встроенным сканером отпечатков. Достаточно приложить подушечку пальца к специальной панели в центре мышки. Представители HP позаботилась о системе защиты данных AES. Благодаря шифрованию, образец отпечатка хранится непосредственно в мышке в виде ключа на 256 бит.

Кроме того дизайнеры выбрали для устройства симметричное расположение всех элементов. Это позволит без проблем использовать его даже левшам. В целом, USB Fingerprint Mouse мало отличается от стандартных офисных моделей. Она обладает размерами 107 х 67 х 38,7 мм и весом в 85 граммов. Кнопок всего три - правая, левая и колесико. К компьютеру мышь подключается через USB-кабель, как можно догадаться из названия.

Предполагается, что HP выпустит новинку на рынок до конца 2018 года. Уже в декабре мышка со сканером должна появиться на рынке с ценником в 50 долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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