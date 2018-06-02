HP выпускает USB-мышку со сканером отпечатка пальца за 50 долларов
Устройство обеспечит компьютеру удобную защиту от несанкционированного проникновения. Как пишут разработчики, она позволит отказаться от постоянного ввода пароля.
USB Fingerprint Mouse обладает встроенным сканером отпечатков. Достаточно приложить подушечку пальца к специальной панели в центре мышки. Представители HP позаботилась о системе защиты данных AES. Благодаря шифрованию, образец отпечатка хранится непосредственно в мышке в виде ключа на 256 бит.
Кроме того дизайнеры выбрали для устройства симметричное расположение всех элементов. Это позволит без проблем использовать его даже левшам. В целом, USB Fingerprint Mouse мало отличается от стандартных офисных моделей. Она обладает размерами 107 х 67 х 38,7 мм и весом в 85 граммов. Кнопок всего три - правая, левая и колесико. К компьютеру мышь подключается через USB-кабель, как можно догадаться из названия.
Предполагается, что HP выпустит новинку на рынок до конца 2018 года. Уже в декабре мышка со сканером должна появиться на рынке с ценником в 50 долларов.