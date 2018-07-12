Японская компания Orient судится с Samsung из-за Galaxy Watch

Производитель зарегистрировал такое название для часов ещё в 1984 году. Об этом пишет издание Yonhap News.

Японский бренд Orient принадлежит корпорации Seiko Epson. В настоящее время компания создает механические часы ювелирной категории. Однако руководство не исключает выход на рынок электронных устройств. Этим планам мешает недавнее решение Samsung, которая переименовала свои смарт-часы Gear в Galaxy Watch.

Обладая торговыми марками Galaxy и Galaxy Gold, представители Orient возмущены названием южнокорейского конкурента. Японская компания считает поступок прямым нарушением международного законодательства. Она судится с Samsung, обвиняя последнюю в недобросовестной конкуренции. Корпорация из Южной Кореи уже изучает судебный иск и готовится ответить на претензии коллег.

Стоит отметить, что Orient зарегистрировала свои Galaxy, как ювелирные изделия. А Samsung выпускает смарт-часы в статусе электронных устройств. Это может стать серьезной преградой для японцев.