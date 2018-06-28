Италия оштрафовала Apple и Samsung за обман потребителей

Антимонопольный орган Италии наградил штрафами компании Apple и Samsung за некачественную работу телефонов. Об этом сообщает BBC.

Компании Apple и Samsung оштрафовали на общую сумму 15 миллионов евро за нечестность. Они были обвинены в искусственном замедлении смартфонов. Эксперты сказали, что они умышленно замедляли процесс работы старых версий мобильных устройств для того, чтобы пользователи обновляли версию на новую.

Данное расследование велось с начала 2018 года. Согласно документу, за нарушение статей 20, 21, 22 и 24 Кодекса прав потребителей Samsung обязан выплатить штраф в размере 5 миллионов евро. Apple же должен выплатить двойную сумму — 10 миллионов евро. Это связано с тем, что компания Apple не предоставляла покупателям четкую информацию о том, как можно заменять или поддерживать функциональность батареи.

Ни одна, ни другая компания комментариев по этому поводу не дает. В 2017 году Apple уже призналась в том, что компания намеренно замедляла работу iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Такое публичное признание вызвало неоднозначную реакцию в мире. Например, во Франции прокуратура начала расследование, а в Соединенных Штатах Америки, Израиле, а также в Канаде были поданы судебные иски.