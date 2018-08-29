Компания HP удивила новыми характеристиками своего ноутбука

Пока другие компании разрабатывают или модернизируют свои гаджеты, компания HP удивила всех своим новым ноутбуком.

Компания HP решила обновить модель ноутбука Spectre 15x360. В модернизацию входят несколько очень интересных особенностей, которые смогут впечатлить фаната этой серии. Самой , главной, а потому и первой новостью является то, что новая модель больше не будет оснащена процессором Core i7-8705G с GPU Radeon RX Vega M GL (Kaby Lake-G). Дорога открыта для 6-ядерного CPU Core i7-8750H вместе с дискретной видеокартой GeForce GTX 1050 Ti Max-Q. В такой комбинации зарождается большой потенциал по процессорной части, а также по части графической подсистемы. Сейчас в ходу является 4-ядерный Core i7-8565U (1,8-4,6 ГГц).

По внешним особенностям стоит учесть уменьшенные рамки до 5,55мм. Сканер отпечатков пальцев теперь находится в другом месте, однако самое важное — изменение расположения клавиши включения и порта USB-C. Они находятся в углах под 45 градусов. Идея довольно необычная, однако причина такой задумки пока непонятна. Позже люди смогут оценить, насколько это решение оказалось практичным.

Продолжительность работы ноутбука с полной подзарядкой теперь 22,5 часа в автономном режиме. Оперативная память — 16 ГБ. Вес — 1,3 кг.

Новейший ноутбук HP Spectre x360 13 и 15 появятся в магазинах в ноябре. Стоимость таких ноутбуков будет от 1149 долларов до 1389 долларов.