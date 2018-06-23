Nokia выпустит бюджетный телефон с поддержкой 4G

Сегодня, 12:28 \\ Гаджетомания

Новое кнопочное устройство продолжит традиции модели 8110. Об этом рассказала пресс-служба компании HMD Global.

 Под брендом Nokia производители выпускают не только смартфоны, но и мобильные телефоны старого образца. Например, слайдеры, как 8110. Представители HMD Global отмечают, что недорогие кнопочные модели продолжают пользоваться спросом во многих странах и порой обгоняют новинки по продажам. Поэтому разработчики модернизируют прежние модели, прививая им более современные технологии.

Так в скором времени они обещают дополнить ассортимент Nokia бюджетным аппаратом. Несмотря на низкую цену, он получит поддержку мобильной связи в формате 4G. В HMD Global подчеркнули, что пока проект не утвержден и лишь обсуждается в руководстве.

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Автор - Александр Лубяной
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