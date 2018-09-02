HTC представила первый блокчейн-смартфон Exodus 1

Данный смартфон станет настоящим помощником для тех, кто всерьез занимается криптовалютой.

Компания HTC, которая в данный момент находится в не самом лучшем положении объявила об инновационной для фирмы новинке. Тем самым, компания представила свой первый блокчейн-смартфон, который имеет название Exodus 1.

Особенностью данного гаджета является то, что он вмещает себя, по сути, два устройства: смартфон и платформа для блокчейна. Разработчики сделали основной упор на части безопасности устройства. Так, в смартфон будет встроен криптовалютный кошелек. Помимо этого, та часть системы, которая отвечает за криптовалюту будет защищена от системы Android. Также, в смартфоне присутствует функция, которая позволит с легкостью восстановить данные при его утере или поломке.

С технической стороны смартфон является средним для нынешнего сегмента. Дисплей устройства составит 6 дюймов. В смартфоне будут установлены процессор Qualcomm Snapdragon 84 и аккумулятор с ёмкостью 3,5 тысячи мА\ч. Помимо этого, оперативная память устройства составит 6 Гб, а память устройства - 128 Гб.

Отмечается, что данный гаджет будет приобретаться за криптовалюту. На данный момент ценник составляет 0,15 Bitcoin, что по нынешнему курсу составляет около 960 долларов. Продажа данного смартфона назначена на ноябрь.

Напомним, что на текущей неделе компания Samsung представила первые официальные снимки, которые были сделаны новым смартфоном Galaxy A9, который имеет целых ч основные камеры.