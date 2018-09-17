Apple закрыла возможность отката версии iOS 12.0.1

Летом 2018 года компания Apple выпустила операционную систему iOS 12. Появилась свежая информация о том, что компания закрыла возможность откатить последнюю версию iOS 12.0.1 до следующей релизной серии.

Компания Apple больше не подписывает первоначальную сборку ОС iOS 12, которая была выпущена в сентябре. Таким образом, все пользователи устройств iPhone, iPad и iPod больше не вернутся к iOS 12, если они ее перед этим обновляли до версии iOS 12.0.1.

Объясняется это все тем, что в этой версии были совершены существенные доработки, устранения серьезных проблем, а также улучшения производительности. Были ошибки в зарядке iPhone XS, проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и многим другим.

Версия 12.1, которая будет следующей, сейчас находится в режиме бета-тестирования. Доступ к закрытому бета-тестированию имеют лишь разработчики, а также публичные бета-тестеры. Существует информация, что версия iOS 12.1 включает в себя множество особенностей, таких, как поддержка групповых звонков в FaceTime, Dual SIM с eSIM. В этот список входят новые смайлы для совершения переписок. Приблизительная дата релиза обновленной версии операционной системы назначена на конец октября или на начало ноября.

Напомним, что Apple регулярно запрещает подписку старых версий обновлений ПО после выхода следующей. Это объясняется тем, что разработчики хотят, чтобы пользователи постоянно обновляли операционную систему для предотвращения запуска старых, нестабильных версий с гарантией того, что последняя версия всегда более безопасна, а также имеет лучшую производительность.